MV meldet zweitbestes Tourismusjahr seit der Wende

Reinhard Meyer (SPD), der Wirtschafts-, Tourismus- und Verkehrsminister von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Tourismusbranche im Nordosten ist nach den heftigen Turbulenzen der Corona-Pandemie klar auf Erholungskurs. 2022 wurden 7,4 Millionen Gäste in Mecklenburg-Vorpommern begrüßt. Das sei ein Plus von 34,7 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, teilte der MV-Tourismusverband am Dienstag bei der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin mit. Die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich laut Statistischem Landesamt binnen Jahresfrist um 19,6 Prozent auf 31,8 Millionen.

Berlin/Rostock - „Wir bewegen uns insgesamt wieder in Richtung Vorkrisenniveau. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet das zweitbeste Ergebnis nach den Rekordwerten vor der Pandemie im Jahr 2019“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). dpa