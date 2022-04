MV-Minister: Brachflächen-Beschluss „fataler Fehler“

Till Backhaus (SPD), Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzminister von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Die vom Bundesrat beschlossene Freigabe von Brachflächen zur Gewinnung von Tierfutter geht Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) nicht weit genug. „Richtig wäre es gewesen, die Brachflächen - in MV immerhin 22.500 Hektar - auch für die Produktion von Nahrungsmitteln für Menschen freizugeben“, erklärte Backhaus am Freitag in Schwerin.

Schwerin - Die EU habe die Möglichkeit eröffnet, dass die Mitgliedsstaaten auf den Krieg in der Ukraine und die daraus entstehenden Verwerfungen auf den Nahrungsmittelmärkten reagieren könnten. „Diese Tür haben die grün-regierten Bundesländer heute knallend zugeschlagen“, so Backhaus. „Ich halte das für einen fatalen Fehler.“

Internationale Spekulanten wetteten auf steigende Lebensmittelpreise, die Auswirkungen bekämen die Ärmsten der Welt zu spüren. „Hier hätte Deutschland und damit auch Mecklenburg-Vorpommern die Chance gehabt, entgegenzuwirken“, meinte Backhaus.

Der Bundesrat hatte am Freitag der „Dritten Verordnung zur Änderung der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung“ zugestimmt. Danach dürfen auf brachliegenden Flächen, die als ökologische Vorrangflächen ausgewiesen sind, in diesem Jahr ab dem 1. Juli Tiere weiden. Auch darf dort Tierfutter geschnitten werden - was sonst nicht ohne weiteres möglich ist. Ein Anbau etwa von Getreide ist aber weiter nicht gestattet. Die EU hatte diese Möglichkeit jedoch eröffnet.

In Mecklenburg-Vorpommern hatte auch der Bauernverband einen Anbau auf Brachflächen als Reaktion auf drohende Nahrungsmittelengpässe weltweit infolge des Ukraine-Krieges gefordert. Die Naturschutzbund Nabu hatte dem unter Hinweis auf die Biodiversität widersprochen. dpa