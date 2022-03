MV-Paket für Ukraine-Flüchtlinge mit über 320 Millionen Euro

Mecklenburg-Vorpommern legt ein Hilfspaket für Ukraine-Flüchtlinge in Höhe von 320 Millionen Euro in diesem und dem kommenden Jahr auf. Neben Geld für die Versorgung sind darin auch 18 Millionen Euro in diesem und 25 Millionen Euro im nächsten Jahr für die Aufnahme von Kindern an den Schulen und Kitas enthalten, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch nach einer Kabinettsklausur in Schwerin sagte.

Schwerin - Mit fünf Millionen Euro soll die Integration von Ukraine-Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt unterstützt werden.

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) sagte, sie rechne mit 1100 bis 1200 ukrainischen Schülern in diesem Jahr und noch einmal so vielen im kommenden Jahr in MV. Dafür soll es jeweils 100 zusätzliche Lehrer- und Erzieherstellen an den Schulen geben, sagte sie. Oldenburg betonte: „Ob die Kinder registriert sind oder nicht registriert sind: Die Schulen und auch die Kindertagesstätten schicken kein einziges Kind nach Hause. Wir fördern und unterrichten die Kinder vom ersten Tag an.“ Aktuell seien 480 geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche an den Schulen des Landes. dpa