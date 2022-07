MV-Schutzfonds: SPD weist Kritik zurück

Ungeachtet der Kritik am Mitteleinsatz aus dem MV-Schutzfonds hält die Landesregierung in Schwerin an der umstrittenen Neuverschuldung fest. „Die Corona-Pandemie ist noch nicht zu Ende. Das Land hat den MV-Schutzfonds eingerichtet, um Hilfe in der Not in der gebotenen Geschwindigkeit geben zu können und die Folgen der Pandemie zu bewältigen“, betonte Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Freitag in Schwerin.

Schwerin - Er reagierte damit auf den jetzt vorgelegten Prüfbericht des Landesrechnungshofes, in dem deutliche Kritik an der Höhe der Kreditermächtigung über 2,85 Milliarden Euro und am oft fehlenden Pandemie-Bezug der damit finanzierten Projekte geübt wird.

Die Pandemie sei von Anfang an mit großen Unsicherheiten behaftet gewesen und auch heute wisse niemand, wie sich die aktuell wieder steigenden Infektionszahlen weiter entwickeln, erklärte Geue. Nach seinen Worten könne die Landesregierung auch nicht allein über die geeigneten Maßnahmen entscheiden. „Die Finanzierung von Maßnahmen mit Mitteln aus dem MV-Schutzfonds erfolgt nur nach Freigabe durch den Finanzausschuss des Landtages, in dem alle gewählten Fraktionen vertreten sind“, sagte der Minister. Allerdings verfügt die Koalition aus SPD und Linke auch dort über eine Stimmenmehrheit.

Rückenstärkung erhielt Geue aus der SPD-Landtagsfraktion. „Der Landtag hat die Notwendigkeit des Schutzfonds 2020 sehr transparent begründet. Und er bleibt leider angesichts der Corona-Situation auch weiter wichtig“, sagte SPD-Finanzexperte Tilo Gundlack. Er warf dem Rechnungshof vor, die reine Lehre zu verfolgen und die Wirklichkeit in der anhaltenden Corona-Pandemie zu verkennen. „Auch in seinem Sonderbericht wiederholt der Landesrechnungshof einmal mehr seine seit 2020 immer wieder veröffentlichten Kritikpunkte. Für mich ist das alter Wein in neuen Schläuchen“, resümierte der SPD-Politiker. Mit den im Landtag beschlossenen Maßnahmen und dem MV-Schutzfonds würden die Wirtschaft stabilisiert und die Gesundheit der Menschen geschützt. dpa