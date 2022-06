MV soll 2,1 Prozent der Fläche für Windräder reservieren

Etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang, drehen sich die Rotorblätter von Windenergieanlagen im Wind. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Die in Mecklenburg-Vorpommern bereits heftig diskutierten neuen Windkraft-Flächenpläne des Bundes werden konkreter. Am Mittwoch ging das Vorhaben des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums sowie des Bauministeriums in Berlin in die Ressortabstimmung. Mecklenburg-Vorpommern soll bis 2026 demnach 1,4 Prozent der Landesfläche für Windräder zur Verfügung stellen.

Berlin/Schwerin - Bis 2032 sollen es 2,1 Prozent sein.

Damit wird der Nordosten stärker in Anspruch genommen als andere Bundesländer: Bayern und Baden-Württemberg etwa sollen bis 2032 nur 1,8 Prozent ihrer Landesfläche bereitstellen. Für sechs Bundesländer - Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt - ist hingegen ein Soll von 2,2 Prozent vorgesehen. Bundesweit sollen es im Schnitt 2 Prozent werden.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hatte von dem 2,1-Prozent-Ziel für Mecklenburg-Vorpommern bereits im Mai im Landtag berichtet. Das 1,4-Prozent-Ziel bis 2026 hatte er dabei als „wahnsinnige Herausforderung“ und das 2,1-Prozent-Ziel bis 2032 als „sehr ehrgeizig“ bezeichnet. Meyer versicherte jedoch zugleich, das Land werde gemeinsam mit dem Bund zu diesem Ziel stehen. Derzeit sind 0,8 Prozent der Landesfläche für die Windkraft ausgewiesen.

Bisher fehlten für solch eine Ausweitung der Windflächen allerdings die Instrumente, hatte der Minister angemahnt. Er forderte im geplanten Bundesgesetz nicht nur die Vereinfachung der Genehmigungsverfahren, sondern auch Regelungen zur Beteiligung der Menschen. Die Akzeptanz der Bevölkerung für den Ausbau der erneuerbaren Energien sei das A und O der Energiewende, so Meyer. Vielerorts treffen Entwicklungsvorhaben auf massiven Widerstand der Bevölkerung. dpa