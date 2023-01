MV sucht Unternehmerinnen und Unternehmer des Jahres 2023

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Mecklenburg-Vorpommern kürt zum 15. Mal die Unternehmer und Unternehmerinnen des Jahres. Ab sofort können Bewerbungen und Vorschläge eingereicht werden, wie Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag mitteilte. Die Auszeichnung gebe es in den vier Kategorien Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmensentwicklung, Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit sowie Nachhaltigkeit.

Schwerin - Die Größe einer Firma oder die Branche spiele keine Rolle. Einsendeschluss ist den Angaben zufolge der 26. März. Die Preise sind insgesamt mit 15.000 Euro dotiert.

Im vergangenen Jahr waren den Angaben zufolge 120 Bewerbungen und Nominierungen eingegangen. Preisträger wurden die Dockweiler AG in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Kategorie Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit, der Energieversorger Wemag in Schwerin (Kategorie Nachhaltigkeit), das Mecklenburgische Matratzenwerk in Warin (Landkreis Nordwestmecklenburg) in der Kategorie Unternehmensentwicklung und die Hotel-Betreibergesellschaft Scheelehof in Stralsund (Unternehmerpersönlichkeit). Außerdem wurde ein Sonderpreis vergeben. dpa