MV-Tag eröffnet: Schwesig wirbt um Zusammenhalt

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. © Jan Woitas/dpa

Nach fünfjähriger Unterbrechung feiert Mecklenburg-Vorpommern wieder ein Bürgerfest. Gastgeberin für den MV-Tag ist Neubrandenburg. Die Vier-Tore-Stadt ist schon das ganze Jahr über in Feierstimmung.

Neubrandenburg - Das Land Mecklenburg-Vorpommern feiert in Neubrandenburg. Die drittgrößte Stadt im Nordosten, die mit ihrem 775. Gründungsjubiläum selbst einen Grund zu Feiern hat, ist Gastgeberin des traditionellen MV-Tags. Zur offiziellen Eröffnung am Samstag zeigte sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erfreut, dass das Bürgerfest nach coronabedingter Zwangspause endlich wieder stattfinden könne. „Der MV-Tag ist unser größtes Bürgerfest. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat. Hier zeigen wir die Vielfalt, den kulturellen Reichtum und die Lebensqualität in unserem Land“, sagte Schwesig laut Mitteilung.

Die Besucher der Vier-Tore-Stadt erwartet an diesem Wochenende ein buntes Programm aus Unterhaltung, Information und Sport. Auf zwei Bühnen sind Musikgruppen und Solisten zu erleben. Auf der traditionellen Landesmeile präsentieren sich Landkreise und Städte, Unternehmen, Verbände und Vereine sind ebenfalls mit eigenen Ständen im Zentrum Neubrandenburgs vertreten.

Kultur-Einrichtungen wie das Regionalmuseum, die Konzertkirche oder die Kunstsammlung können kostenlos besucht werden. Auf einer „Blaulichtmeile“ informieren Angehörige von Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei, Zoll, THW und DLRG über ihre Arbeit. Die Ministerien sind mit Infoständen vertreten. Neben Schwesig suchen auch viele andere Regierungsmitglieder den Dialog. Sie freue sich auf die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern beim MV-Tag, ließ die Regierungschefin verlauten.

Der nunmehr 14. MV-Tag steht unter dem Motto „Zusammenhalt in Stadt und Land - Wir in MV“. Darauf nahm Schwesig Bezug, indem sie auch an die Herausforderungen erinnerte, denen sich die Menschen seit dem letzten MV-Tag 2018 stellen mussten und denen sie zum Teil heute noch ausgesetzt sind. „Wir haben gemeinsam Corona durchgestanden. Unser MV hält zusammen, in schönen und in schwierigen Zeiten, Stadt und Land. Ich bin froh, dass wir mit so vielen engagierten Menschen und Organisationen an diesem Zusammenhalt arbeiten - hier auf dem MV-Tag und im ganzen Land. Gemeinsam kommen wir am besten voran“, betonte Schwesig.

Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos), mit dem Schwesig den MV-Tag eröffnete, hatte bereits am Freitagabend bei der Bühnen-Party seiner Freude darüber Ausdruck verliehen, dass Neubrandenburg im Jubiläumsjahr auch das Bürgerfest des Landes ausrichten könne. Die Stadt werde sich als erstklassige Gastgeberin erweisen. Wie Schwesig dankte auch Witt den vielen ehrenamtlichen Helfern, die an der Vorbereitung beteiligt waren. Am Nachmittag sollte das Rathaus, das in den zurückliegenden vier Jahren saniert worden war, wieder eröffnet werden.

Beim bislang letzten Landesfest im Jahr 2018 in Rostock waren laut Staatskanzlei rund 100.000 Besucher gezählt worden. Zur Finanzierung des MV-Tags stellt das Land in diesem Jahr laut Staatskanzlei insgesamt 460.000 Euro bereit, Neubrandenburg steuert 15.000 Euro bei.

Im Rahmen des MV-Tags eröffnete Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) laut Mitteilung einen neuen Standort des Digitalen Innovationszentrums (DIZ) Neubrandenburg und übergab drei Zuwendungsbescheide des Wirtschaftsministeriums über insgesamt knapp zwei Millionen Euro. Gut 680.000 Euro gehen dabei den Angaben zufolge an das DIZ Neubrandenburg, knapp 920.000 Euro an das DIZ Schwerin für 2022 bis 2025 und knapp 185.000 Euro an das Zukunftszentrum in Ludwigslust-Parchim. Das Geld stamme zu 90 Prozent aus dem Europäischen Sozialfonds und zu zehn Prozent aus dem Landeshaushalt. dpa