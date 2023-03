MV-Tag soll „Landesregierung zum Anfassen“ zeigen

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin, und Patrick Dahlemann (SPD), Chef der Staatskanzlei. © Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Der erste Mecklenburg-Vorpommern-Tag nach der Corona-Pandemie wird vom 30. Juni bis 2. Juli in Neubrandenburg stattfinden und soll eine Regierung „zum Anfassen“ zeigen. Das sagte der Chef der Schweriner Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), am Mittwoch vor Journalisten in der Vier-Tore-Stadt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihr gesamtes Kabinett würden Interessierten Rede und Antwort stehen.

Neubrandenburg - Das Programm mit Leistungsschau von Firmen, Bundeswehr, Polizei, zwei Kulturbühnen und vielen Ausstellern finde im denkmalgeschützten und verkehrsberuhigten Stadtkern unweit des Tollensesees statt.

Der MV-Tag findet zum 14. Mal statt, diesmal anlässlich des 775-jährigen Stadtjubiläums in Neubrandenburg. Beim vergangenen Mal, 2018 in Rostock, kamen laut Staatskanzlei rund 100.000 Besucher. „Wenn man wissen will, wie bunt unser Land ist, muss man den MV-Tag besuchen“, sagte Dahlemann. Er hoffe auch auf viele Gäste aus Berlin und anderen Bundesländern. So braucht man von Berlin mit dem Zug eine Stunde und 40 Minuten, wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) sagte. Auch das Bundesforschungsministerium will sich mit einem Innovationstruck präsentieren.

Das Budget des Landes für das MV-Wochenende, das alle zwei Jahre stattfindet, beträgt 460.000 Euro. Neben vielen anderen Kulturveranstaltungen soll es erstmals ein Klassik-MeckProms-Konzert in der Konzertkirche geben. Zu den Stars zählen die Veranstalter die Figuren des TV-Kinderkanals mit Moderator und Schauspieler Christian Bahrmann. Medienpartner sind der Norddeutsche Rundfunk und der private Rundfunksender Ostseewelle. dpa