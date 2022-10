MV-Tourismuspreis für Lebenswerk an Horst Klinkmann

Teilen

Der Mediziner Horst Klinkmann steht in seinem Garten. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Rostocker Medizinprofessor und langjährige Chef der Gesundheitswirtschaft MV, Horst Klinkmann, ist für sein Lebenswerk mit dem Tourismuspreis Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Klinkmann habe den Begriff des Gesundheitstourismus geprägt, der seit 2006 fester Bestandteil des Masterplans „Gesundheitswirtschaft MV“ sei. „Eine Konzeption, die ohne das hohe und fachlich herausragende Engagement seiner Person nicht so erfolgreich in die Praxis umgesetzt worden wäre“, hieß es am Mittwochabend in Rostock bei der Preisverleihung zur Begründung.

Rostock - In der Kategorie Tourismuspreis Innovation belegte die Haffhus GmbH für das Projekt „Haffhus 360°“ den ersten Platz. Damit würdigte die Jury die Entwicklung des vorpommerschen Unternehmens zu einem nachhaltigen Ganzjahresbetrieb, die von einem eigens dafür eingestellten Manager für Nachhaltigkeit und Digitalisierung begleitet und kuratiert werde, wie der Tourismusverband bei den Tourismustagen in Rostock mitteilte.

Platz zwei belegte „Das digitale Gästeerlebnis Binzer Bucht“, auf Platz drei kam das barrierefrei konzipierte Resort Stettiner Haff. Über die Vergabe des Tourismuspreises entscheidet eine vom Tourismusverband einberufene 13-köpfige Jury, die sich auch aus Vertretern der Branche, der Medien sowie der Wirtschaft zusammensetzt.

Der Tourismusverband und der ADAC Hansa verliehen in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam den Tourismuspreis Mecklenburg-Vorpommern in zwei Kategorien: Lebenswerk und Innovation. 2021 waren die MV-Tourismustage und die Verleihung der Tourismuspreise pandemiebedingt ausgefallen. dpa