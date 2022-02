MV Werften: Gewerkschaft plant Kundgebungen

Ein Teilnehmer eines Warnstreicks schwenkt eine Fahne mit dem Logo der IG Metall. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Die Gewerkschaft IG Metall ruft für Freitagmorgen zu Kundgebungen an den Standorten der insolventen MV Werften in Rostock und Stralsund auf. Die Gewerkschaft wolle auf die Situation der Beschäftigten aufmerksam machen, die zum 1. März vor einem Wechsel in eine Transfergesellschaft stünden, teilte sie am Mittwoch mit.

Rostock/Stralsund - „Ohne das Know-how der Beschäftigten sind die Werften wertlos. Investoren werden nur kommen, wenn qualifizierte Arbeitskräfte da sind“, erklärte Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock und Schwerin. In Wismar plane man für den Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag eine Aktion. Am Freitag würden in Rostock der Insolvenzverwalter Christoph Morgen sowie Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte (SPD) und in Stralsund Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) sowie der Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) erwartet.

Guido Fröschke, Geschäftsführer der IG Metall Stralsund-Neubrandenburg, forderte von Bund und Land ein Signal, dass die Finanzierung der Transfergesellschaft für die ersten vier Monate und möglichst auch darüber hinaus steht. Diese sei das richtige Mittel, um Zeit zu gewinnen und Qualifizierungen zu gewährleisten. dpa