Nach Aussagen im Prozess: Drogenrazzia an der Seenplatte

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte ermittelt gegen einen 46-Jährigen aus Rechlin wegen des Verdachts von Drogenhandel mit größeren Mengen Rauschgift. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, gab es in dem Zusammenhang Durchsuchungen in zwölf Immobilien in Neustrelitz, Mirow und Rechlin. Diese hätten sich aus einem laufenden Prozess am Landgericht Neubrandenburg ergeben, bei dem sich eine Frau und drei Männer wegen versuchten Mordes, Freiheitsberaubung sowie wegen verschiedener Drogendelikte verantworten müssen.

Neustrelitz - In den Objekten seien unter anderem mehr als 100 Gramm Marihuana, was laut Gesetz eine „nicht geringen Drogenmenge“ sei, Ecstasy-Pillen und mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden worden. Dieses Geld sei szenetypisch in Teilsummen verpackt gewesen. Der Tatverdächtige habe zu den Vorwürfen geschwiegen.

Im Prozess hatte die 26-jährige Hauptangeklagte zuletzt berichtet, dass ein bei ihr im Kühlschrank gefundener größerer Behälter mit Amphetaminen für die Geschäfte von Anderen bestimmt war. Die Staatsanwaltschaft wirft der 26-Jährigen und ihren Bekannten vor, einen Nachbarn vor einem Jahr in dessen Wohnung brutal misshandelt und gequält zu haben. Sie sollen ihn zudem zu einem alten Militärgelände entführt und in einen Bunker gestoßen haben. Der Schwerverletzte konnte sich befreien. Ein Urteil im Prozess wird Ende März erwartet. dpa