Nach Bedrohung mit Beil: Beamte werden von Gruppe attackiert

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mit einem Fleischerbeil hat ein Mann eine 20-Jährige und einen 19-Jährigen in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) in der Nacht zu Montag bedroht. Im Zuge des folgenden Polizeieinsatzes wurden Beamte von einer Personengruppe angegriffen und bedroht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Ribnitz-Damgarten - Laut den Angaben fand der Angriff des 36 Jahre alten Mannes direkt vor dem Polizeirevier statt. Während die Beamten die Parteien getrennt hätten, seien etwa 20 Angehörige der Geschädigten hinzu gekommen, hieß es. Aus der teils alkoholisierten Gruppe kam es den Angaben zufolge zu Übergriffen sowie Bedrohungen gegenüber den Beamten. Es wurden mehrere Strafanzeigen gestellt. dpa