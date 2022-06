Nach Bootsschuppen-Großbrand: Beräumung frühestens im Juli

Gut einen Monat nach dem Großbrand in einer Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg müssen sich die betroffenen Pächter mit dem Aufräumen noch gedulden. Wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Mittwoch sagte, wird die Beräumung der rund 60 betroffenen Bootsschuppen unweit vom Tollensesee frühestens im Juli beginnen können. Die zuständigen Umweltämter fordern von der Stadt als Grundstücksbesitzer erst ein Sanierungskonzept, wozu ein Gutachter bereits beauftragt sei.

Neubrandenburg - Dazu gehörten auch die gutachterliche Begleitung der Arbeiten und Wasserproben, um den Eintrag gefährlicher Stoffe in den Oberbach und den benachbarten Tollensesee zu vermeiden.

Am 5. Mai waren 54 Bootsschuppen in den letzten beiden Reihen der großen Anlage, zu der rund 400 Unterstellmöglichkeiten gehören, abgebrannt. Mehrere weitere Bootsschuppen wurden schwer beschädigt, der Schaden wurde auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung, hat aber bisher keine Tatverdächtigen finden können. Seither prägen Brandruinen das Bild, viele Brandreste sind zudem gesunken, Ölsperren sollen ein Abfließen verhindern.

Die Neubrandenburger Stadtvertreter wollen an diesem Donnerstag über einen Antrag beraten, der festlegt, dass dort auch wieder Bootsschuppen gebaut werden dürfen. Dies hatte Witt den betroffenen Pächtern aber schon zugesagt. Allerdings müsste eine neue Anlage auch den aktuellen Brandschutz-Vorschriften entsprechen.

Seit April hatte es zwei weitere kleine Brände am anderen Ende der Anlage gegeben, sodass insgesamt mehr als 70 Bootsschuppen zerstört sind. Auch hier wird wegen Brandstiftung ermittelt. Fünf Schuppenbesitzer hatten dort Ruinen auf private Rechnung bereits abreißen lassen. dpa