Nach Erdbeben Trauerbeflaggung an Regierungsgebäuden in MV

Rettungskräfte und Menschen suchen in Kahramanmaras nach Überlebenden. © Petros Giannakouris/AP/dpa

Mecklenburg-Vorpommern gedenkt mit Trauerbeflaggung am Freitag der Tausenden Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Die Flaggen werden an den Ministerien und der Staatskanzlei auf halbmast gesetzt, wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstagabend mitteilte.

Schwerin - Es seien bestürzende Bilder, die aus dem Katastrophengebiet kommen, so Pegel. „Die vielen Menschen, die täglich ums Überleben kämpfen, leisten Herausragendes ebenso wie die vielen Helferinnen und Helfer, die weltweit angereist sind, um vor Ort zu unterstützen.“

Auch in anderen Bundesländern werden die Flaggen am Freitag auf halbmast gesetzt, ebenso an den obersten Bundesbehörden in Berlin und Bonn. In Nordrhein-Westfalen soll zudem an allen Schulen mit einer Schweigeminute der Opfer des schweren Erdbebens gedacht werden.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in derselben Region. Weiter werden unzählige Menschen vermisst, mehr als 20.000 Todesopfer wurden bereits bestätigt. dpa