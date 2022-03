Nach Festnahme von Einbrechern in Paketzentrum: Haftbefehle

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat wegen Verdachts des schweren Bandendiebstahls Haftbefehle gegen drei 24, 25 und 29 Jahre alte Männer erlassen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde das Trio am Wochenende in eine Haftanstalt an der Mecklenburgischen Seenplatte gebracht. Die Männer waren am Freitag im Zusammenhang mit einer Einbruchserie in einem Neubrandenburger Paketverteilzentrum festgenommen worden.

Neubrandenburg - Sie sollen sich auf den Diebstahl von Waren aus Paketen spezialisiert haben und deshalb im März mehrfach in das Verteilzentrum eingebrochen sein. Beamte hatten die Männer nach Hinweisen am Freitagmorgen auf frischer Tat ertappt. Dabei sei ein Warnschuss abgegeben und Pfefferspray eingesetzt worden, um die Verdächtigen bei einem drohenden Angriff auf Beamte und Fluchtversuchen zu stoppen, wie es hieß.

Bis auf kleinere Augenreizungen durch das Spray sei niemand verletzt worden. Zur Schadenshöhe wurden vorerst keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen dazu - wie die Rückverfolgung von Paketen - dauerten noch an. dpa