Nach Gasleck drei Wohnhäuser in Dobbertin evakuiert

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Drei Wohnhäuser in Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Mittwochmittag wegen eines Lecks an einer Gasleitung vorsorglich evakuiert worden. Insgesamt hätten sich sieben Menschen in den Häusern nahe der Schadstelle befunden, teilte die Polizei mit. Zudem musste eine Ortsstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Dobbertin - Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Verlegung eines Erdkabels versehentlich eine Hauptgasleitung beschädigt. Die Reparaturarbeiten dauerten bis zum frühen Nachmittag - anschließend konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. dpa