Nach Haftentlassung Bank überfallen und gefasst

Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Am Landgericht Rostock beginnt am Montag (9.30 Uhr) ein Prozess um einen ungewöhnlichen Banküberfall. Dem 46 Jahre alten Beschuldigten wird schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Der Mann soll Mitte August 2022 - nur einen Tag nach seiner Entlassung aus der Haft - eine Sparkasse in Rerik bei Rostock überfallen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bedrohte der Mann eine Angestellte mit einem Messer und Schlägen, obwohl diese keinen Zugriff auf Bargeld hatte.

Rostock - Ein Kollege der Frau gab dem Mann letztlich 120 Euro aus eigener Tasche, womit der Täter floh. Der 46-Jährige wurde einen Tag später gefasst und kam wieder in Untersuchungshaft.

Für den Prozess sind drei Verhandlungstage geplant, ein Urteil soll Ende Februar fallen. dpa