Nach Hammer-Angriff in Taxi Täter weiter auf der Flucht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach dem Angriff mit einem Hammer auf einen Taxifahrer im Rostocker Ortsteil Warnemünde ist der Täter weiter auf der Flucht. Die Suche nach dem etwa 30 bis 40 Jahre alten Verdächtigen, der einen kurzen Vollbart getragen haben soll, war bisher nicht erfolgreich, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Am Tatort wurde aber das Tatwerkzeug - ein Hammer - sichergestellt.

Warnemünde - Der Fahrgast, der laut Polizei etwa 1,85 Meter groß war, lange schwarze Haare hatte und einen kurzen Mantel getragen haben soll, hatte sich kurz nach Mitternacht am Sonntagmorgen von einem Lokal am Stadthafen Rostock etwa zehn Kilometer in eine Wohnsiedlung nach Warnemünde fahren lassen. Am Ziel angekommen soll der Täter den 59 Jahre alten Taxifahrer plötzlich mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen haben und geflohen sein. Einen Streit soll es vorher nicht gegeben haben.

Der Taxifahrer erlitt schwere Kopfverletzungen, konnte aber noch selbst Hilfe holen. Er kam schwer verletzt in eine Klinik, Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Sprecherin. Das Motiv für die Attacke sei noch unklar. Der Fahrpreis hätte laut Taxi-Richtlinie bei etwa 40 bis 50 Euro für die Nachtfahrt gelegen. dpa