Nach Kellerbrandserie: Polizei sucht Zeugen

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Nach vier Kellerbränden innerhalb von acht Tagen in einem Wohngebiet in Neubrandenburg sucht die Polizei einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Zeugen. Der Mann soll beim letzten Brand am Dienstagabend vor dem Plattenbau mit einem Handy telefoniert und laut „Feuer, Feuer“ gerufen haben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Das hätten Befragungen von Anwohnern ergeben.

Neubrandenburg - Der Gesuchte sei als etwa 1,80 Meter groß mit Vollbart und Glatze beschrieben worden.

In derselben Straße in der Oststadt hatte es seit 15. März vier solcher Feuer gegeben, bei denen ein geschätzter Gesamtschaden von mehr als 120.000 Euro entstanden sein soll. Drei Feuer brannten im gleichen Wohnhaus. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Ein von der Staatsanwaltschaft eingesetzter Brandgutachter habe den Verdacht der Polizei auf schwere Brandstiftung bestätigt. Zuletzt hatten Flammen am Dienstagabend mehrere Kellerverschläge zerstört und Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Heizung beschädigt. dpa