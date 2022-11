Nach Schuppen-Brandserie: Stadt will Planungen vorstellen

Im Frühjahr sorgten Brandstifter für einen Millionenschaden an vielen Bootsschuppen in Neubrandenburg. Die Täter sind noch nicht gefunden. Nun sollen die Pächter erfahren, welche Kosten auf sie zukommen.

Neubrandenburg - Ein halbes Jahr nach der Brandserie in einer Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg sollen die Eigentümer am Mittwoch (17.00 Uhr) erfahren, wie ein Wiederaufbau möglich sein könnte. Die Stadt als Eigentümer der Wasserflächen hat die Pächter zu einem Informationsabend in das Haus der Kultur und Bildung (HKB) in Neubrandenburg eingeladen. Dabei sollen Planungen für einen Wiederaufbau sowie die Verteilung der Beräumungskosten beraten werden, die auf mindestens 400.000 Euro geschätzt wurden.

Seit April waren bei drei Bränden etwa 70 der insgesamt 400 Bootsschuppen der Anlage am Oberbach zerstört oder stark beschädigt worden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 1,4 Millionen Euro geschätzt, nach den Verursachern wird noch gesucht. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Für die Beräumung hatte die Stadt den Umweltbehörden ein Sanierungskonzept vorlegen müssen, damit Kunststoff-, Brand- und Asbestreste sowie andere gefährliche Stoffe nicht in den Oberbach und den benachbarten Tollensesee treiben. Auch Schlick wurde ausgebaggert. dpa