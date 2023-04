Nach Streiks nimmt der Zugverkehr in MV wieder Fahrt auf

Eine Taube steht am Morgen auf einem menschenleeren Bahnsteig. © Moritz Frankenberg/dpa

Viele Pendler und Reisende mussten am Freitag Alternativen zur Bahn suchen. Ein Warnstreik legte auch im Nordosten den Regionalverkehr für mehrere Stunden lahm.

Rostock - Nach einem mehrstündigen Streik ist in Mecklenburg-Vorpommern bei der Deutschen Bahn und auch dem privaten Anbieter Odeg der Regionalzugverkehr wieder angelaufen. Es könne aber auch weiterhin vereinzelt zu Ausfällen und Einschränkungen im Betriebsablauf kommen, teilte die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH mit.

Auch bei der Deutschen Bahn kam der Regionalbahnverkehr nach Streikende am Vormittag wieder in Fahrt. „Im Regional- und S-Bahnverkehr ist es uns gelungen, auch schnell wieder nach und nach die Züge zu fahren“, so ein Bahnsprecher. Der komplett eingestellte Fernverkehr nahm seinen Betrieb ab 13.00 Uhr wieder auf.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte vor dem Hintergrund eines Tarifkonfliktes Mitarbeiter aus allen Bereichen der Deutschen Bahn und anderer Bahnunternehmen zwischen 3.00 und 11.00 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Bei der auf mehreren Strecken in MV verkehrenden Odeg fielen die Züge zur Streikzeit auf allen 15 Linien aus. dpa