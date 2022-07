Nach Suche am Strand: 53-Jähriger wohlbehalten gefunden

Ein 53-Jähriger ist nach einer großangelegten Suchaktion am Strand der Insel Rügen wohlbehalten wiedergefunden worden. Das teilte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Sassnitz am Sonntag mit. Herrenlose Sachen und Kleidungsstücke hatten die Suche am Freitagabend ausgelöst.

Rügen - Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag in einem Hotel in der Gemeinde Glowe angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sei ärztlich untersucht und von seiner Tochter abgeholt worden. Verletzungen habe er ersten Erkenntnissen zufolge nicht davongetragen, auch im Wasser sei er offenbar nicht gewesen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme sei der 53-Jährige auf Medikamente angewiesen gewesen. Wie genau es dann zu dem Vorfall kam, blieb zunächst unklar.

Beamte der Wasserschutzpolizei sowie ein von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) koordiniertes Team hatten Freitag und Samstag an Land, zu Wasser und in der Luft nach dem Mann Ausschau gehalten. Auch Fährtenhunde waren im Einsatz. dpa