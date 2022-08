Nach tödlichem Bootsunfall: Gutachter soll Ursachen klären

Teilen

Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Ribnitzer See hat die Staatsanwaltschaft Stralsund die Ermittlungen übernommen. „Wir haben einen Gutachter eingesetzt, der die genauen Unfallbedingungen aufklären soll“, sagte Martin Cloppenburg als Sprecher der Behörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Am Dienstagabend war bei Dunkelheit etwa 500 Meter vor dem Hafen des Stadtteils Ribnitz, das zu Ribnitz-Damgarten gehört, ein Angelboot aus Metall auf ein anderes Sportboot mit Kunststoffbootskörper aufgefahren.

Ribnitz-Damgarten - Dabei starb eine Frau, acht Menschen wurden verletzt.

Der Gutachter soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft klären, ob das mit drei Personen besetzte Angelboot für die Sichtbedingungen zu schnell gefahren war. Zudem werde geprüft, ob das andere, mit sechs Menschen besetzte Sportboot ausreichend beleuchtet war und dort zu der Zeit liegen durfte. Die Getötete habe sich auf dem gerammten Boot befunden. Gegen den 35-jährigen Bootsführer des Angelschiffes werde wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung und der Gefährdung des Schiffsverkehrs ermittelt.

Die Beteiligten konnten noch nicht befragt werden. Die privaten Boote sanken nicht und wurden beschlagnahmt. dpa