Nach tödlichem Unfall: Ermittlungen gegen Traktorfahrer

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nach dem tödlichen Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor mit Heuwender bei Lohmen (Landkreis Rostock) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen den Traktorfahrer. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Bei dem Unfall war der 80-jährige Autofahrer am Donnerstag mit dem Heuwender kollidiert und noch am Unfallort an den schweren Verletzungen gestorben.

Lohmen - Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter eingesetzt, der den Unfallort bereits genau untersucht habe, hieß es. Nach ersten Ermittlungen war der 24 Jahre alte Traktorfahrer am Donnerstag auf der schmalen Landesstraße 17 bei Lohmen unterwegs. Er bog nach rechts auf ein Feld ab, um Heu zu wenden. Durch die weite Ausladung und den großen Wenderadius sollen die Metallstäbe des Heuwenders in die Landesstraße hineingeragt haben.

Der 80-jährige Fahrer des Autos kam aus der Gegenrichtung und stieß gegen den Heuwender. Zur Unfallaufnahme war die Straße längere Zeit gesperrt. Der Sachschaden wurde auf rund 20 000 Euro geschätzt. dpa