Nachbarn attackiert: Prozess wegen Totschlagsversuch

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Weil er einen Nachbarn im Streit mit einer Machete attackiert haben soll, muss sich ein 70-jähriger Mann aus Bartow (Mecklenburgische Seenplatte) nun vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Neubrandenburg am Montag mitteilte, beginnt am Dienstag der Prozess wegen versuchten Totschlags gegen den Rentner. Der Vorfall hatte sich am 10. Mai in dem Ort südlich von Jarmen ereignet.

Neubrandenburg - Der Senior soll versucht haben, den Nachbarn bei einem Streit mit einer Waffe mit einer 40 Zentimeter langen Klinge erst am Kopf zu treffen, und ihn dann an Armen und Oberkörper schwer verletzt haben. Dem 36-jährigen Geschädigten war es aber gelungen, dem Angreifer die Waffe abzunehmen.

Der Geschädigte überlebte den Vorfall. Der 70-Jährige, der alkoholisiert gewesen sein soll, wurde am Tatort gefasst und kam in U-Haft. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage geplant, mit einem Urteil wird Anfang November gerechnet. dpa