Nachbarschaftsstreit: Frau greift zu Ekel-Käse

Teilen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

In einem Nachbarschaftsstreit hat eine Frau in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) zu stark verdorbenem Schimmelkäse gegriffen - und sich damit Ermittlungen wegen Körperverletzung eingehandelt. Der Geschädigte hat im Nachhinein Anzeige erstattet, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Die Frau soll den übelriechenden Käse nachts durch das angekippte Wohnungsfenster des Geschädigten bugsiert haben.

Demmin - Das ebenfalls 55 Jahre alten Opfer, das schlief, wurde durch einen dumpfen Knall wach. Daraufhin soll dem Mann von dem üblen Geruch des Käses schlecht geworden sein, bevor er den Ekel-Käse aus seinem Zimmer entfernte, hieß es weiter.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Frau vor einigen Tagen in der Dunkelheit bei der Aktion beobachtet worden war. Es soll nicht die erste Auseinandersetzung unter den Nachbarn gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung gegen die verdächtige Frau. dpa