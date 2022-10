Nachhaltiges Bauen: Verbände und Hochschulen gründen Allianz

Kräne stehen auf einer Baustelle. © Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild

Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern will das Thema nachhaltiges Bauen mit einer neuen Allianz stärken. Wie die Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mitteilte, wollen die Beteiligten sich dafür einsetzen, ein Verständnis für ressourcenschonendes Bauen zu entwickeln, Informationsangebote für Betriebe bereitstellen und auf eine Anpassung der Rahmenbedingungen hinwirken.

Schwerin - Die drei Kernthemen, an denen gearbeitet werden soll, sind demnach ökologische Baustoffe, energetische Sanierung und Wertstoffkreisläufe. Die Rückmeldung in den Fachforen habe gezeigt, „dass das Interesse und die Bereitschaft, an der Umsetzung der Empfehlungen mitzuwirken, groß und notwendig ist“, sagte Christoph Mey, Präsident der Architektenkammer im Nordosten.

Teil der „Allianz für nachhaltiges Bauen“ sind den Angaben nach neben Branchenvertretern wie den Industrie- und Handelskammern im Land (IHK), den Handwerkskammern, der Landesingenieurkammer und dem Bauverband MV unter anderem auch die Universitäten in Greifswald und Rostock sowie weitere Vertreter aus Bildung, Bau- und Immobilienwirtschaft.

Der IHK-Vizepräsident in Schwerin, Kai Lorenzen, hatte bereits bei einem Branchentreff der Immobilienwirtschaft Anfang der Woche auf die aktuelle Bedeutung von nachhaltigem Bauen und Energiesparen hingewiesen. Neben dem Neubau machte er damit klar, dass es auch darum geht, durch energetische Sanierung Verbesserungen im Bestand zu erreichen: Eigentümer, Mieter und Vermieter sollen seinen Worten nach an einem Strang ziehen, um Potenziale zu nutzen. dpa