Naturschutzbund gegen zusätzlichen Anbau auf Brachflächen

Der Bund Naturschutz (NABU) in Mecklenburg-Vorpommern hat sich gegen eine Forderung des Bauernverbands nach einer landwirtschaftlichen Nutzung von Brachflächen gestellt. „Der Wert von Brachflächen erschließt sich manchmal nicht auf den ersten Blick. Schaut man jedoch näher hin, zeigt sich eine Vielfalt an Insekten und Pflanzen, die auf genutzten Feldern kaum noch zu finden ist“, teilte der BUND am Donnerstag in Schwerin mit.

Schwerin - Auf diesen Flächen werde ein oder mehrere Jahre nicht gedünkt, was Pflanzen und Tieren einen ökologischen Rückzugsort biete.

Nachdem Länder in Teilen Afrikas und dem Nahen Osten wegen des Ukraine-Kriegs Sorgen um ihre Nahrungsmittelversorgung geäußert hatten, hatten Landwirte vorgeschlagen, zusätzliche Flächen für den Anbau freizugeben. Hierzu sagte NABU-Landesvorsitzender Falk Ortlieb: „Das ist aus unserer Sicht eine Milchmädchenrechnung, da der Zeitpunkt für die Ansaat von Brot- oder Braugetreide schon längst verstrichen ist“. Die Ukraine ist ein bedeutendes Export-Land für Agrarprodukte, unter anderem für Weizen. dpa