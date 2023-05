Nebeneinander fahrende Wagen stoßen auf A24 zusammen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Auf der Autobahn 24 sind am Samstag bei einem Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen vier Menschen verletzt worden. In Richtung Hamburg seien kurz nach der Anschlussstelle Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) nach bisherigen Erkenntnissen zwei nebeneinander fahrende Fahrzeuge zusammengestoßen, teilte die Polizei am Abend mit.

Wittenburg - Dabei seien Teile eines Seitenspiegels abgefallen. Diese sorgten dafür, dass ein nachfolgender Fahrer bremste. Dann sei es zu einem Auffahrunfall mit vier weiteren beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Eine 29-Jährige wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Ein 52-Jähriger und seine 13- und 11-jährigen Töchter erlitten leichte Verletzungen und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war nach dem Unfall für dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge, die vermutlich nebeneinander gefahren waren, verließen den Unfallort unerlaubt, wie es hieß. dpa