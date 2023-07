Netzwerk „Pflege in Not“ demonstriert

Arbeitsbedingungen

Mehr Geld für die ambulante Pflege ist die Kernforderung des Netzwerks „Pflege in Not“ in Mecklenburg-Vorpommern. Am Freitag demonstrierte das Netzwerk privater Pflegedienste mit Menschenketten in neun Städten.

Schwerin - Rund 500 ambulante Pflegekräfte haben nach Angaben des Netzwerkes „Pflege in Not“ am Freitag in neun Städten in Mecklenburg-Vorpommern demonstriert. Aktionen gab es in Schwerin, Stralsund, Rostock, Neubrandenburg, Bad Doberan, Wismar, Parchim, Güstrow und Greifswald, wie der Sprecher des Netzwerkes, Maik Wolff, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Fünf Minuten nach 12.00 Uhr bildeten die Teilnehmer demnach Menschenketten.

Das Netzwerk und der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) in MV sehen nach eigenen Angaben erheblichen Reformbedarf, um eine flächendeckende und wirtschaftliche Versorgung von Pflegebedürftigen auch künftig sicherzustellen. In dem Netzwerk haben sich nach Angaben von Wolff fast 100 ambulante Pflegedienste zusammengeschlossen - ein Drittel aller privaten Anbieter im Nordosten, wie er sagte. Dazu seien etwa 130 gemeinnützige Pflegedienste in der ambulanten Pflege aktiv.

Das Netzwerk fordert eine bessere Finanzierung der Pflege, höhere Sachleistungen für Pflegebedürftige und eine stärkere Gewinnung von Azubis und Personal für die Pflege aus dem Ausland. Wolff kündigte weitere Proteste für den 21. Juli an. Dann soll fünf Minuten nach 13.00 Uhr demonstriert werden. „Die Zeit schreitet voran“, sagte er.

Die FDP stellte sich hinter die Forderungen des Netzwerks. „Es ist Fünf nach Zwölf“, erklärte die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Landtag, Barbara Becker-Hornickel. In Deutschland wie auch in Mecklenburg-Vorpommern werde die Pflege seit Jahren auf Verschleiß gefahren, die Situation sei dramatisch. „Insbesondere die Situation der ambulanten Pflegedienste ist aktuell sehr besorgniserregend“, sagte die Oppositionspolitikerin. Die ebenfalls oppositionelle AfD warf der Landesregierung vor, die privaten Pflegedienste im Stich zu lassen. Ohne sie sei die Versorgung in MV aber nicht zu halten.

Die pflegepolitische Sprecherin der Linksfraktion in Mecklenburg-Vorpommern, Steffi Pulz-Debler, forderte die Bundesregierung anlässlich der Proteste auf, „eine grundlegende Pflegereform auf den Weg zu bringen, anstatt Trostpflaster zu verteilen und weitere Lücken zuzulassen“. Die Situation sowohl für die Pflegedienstleister als auch für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen sei äußerst kritisch zu bewerten und die anhaltenden Proteste der Pflegedienste seien nachvollziehbar. dpa