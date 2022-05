Neubau des Volkstheaters teurer: Planungen im Zeitplan

Das Volkstheater in Rostock. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Neubau des Volkstheaters wird voraussichtlich deutlich teurer als noch vor zwei Jahren veranschlagt. Statt der bisher genannten 110 Millionen müsse nun laut einer ersten Kostenschätzung mit rund 184 Millionen Euro gerechnet werden, sagte die Chefin des für die kommunalen Immobilien zuständigen Betriebs KOE, Sigrid Hecht, am Dienstag. Zunächst hatten die „Ostsee-Zeitung“ und die „Norddeutschen Neuesten Nachrichten“ berichtet.

Rostock - Hintergrund sei unter anderem die anspruchsvolle Architektur des elfgeschossigen Baus am sogenannten Bussebart beim Stadthafen, für den das Berliner Architektenbüro Hascher Jehle im Jahr 2019 den Zuschlag erhalten hatte. Dazu kämen die massiven Steigerungen bei den Baukosten. Die jetzige Kalkulation berücksichtige die aktuelle Situation auf dem Markt. Hecht kündigte an, dass im kommenden Jahr die erste Kostenberechnung unter Berücksichtigung des genauen Bedarfs an Zement, Stahl oder Kabel folgen werde.

Die KOE-Chefin betonte, dass der zuvor festgelegte Zeitplan der Bauplanung exakt eingehalten werde. Sie rechnete mit dem Baubeginn für das Jahr 2024, nach der Sommerpause 2028 soll dann die Eröffnung des Vier-Sparten-Theaters gefeiert werden. dpa