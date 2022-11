Neubrandenburg ernennt Ehrenbürger

Mit einem feierlichen Akt will die Stadt Neubrandenburg am Samstag (11.00 Uhr) den Unternehmer Günther Weber zum Ehrenbürger ernennen. Den Beschluss hatte die Stadtvertretung parteiübergreifend gefasst. Der 75-Jährige kam aus Hessen nach Neubrandenburg, hat eine Firma mit 1500 Mitarbeitern weltweit und gehört wegen seines gesellschaftlichen Engagements zu den herausragenden Persönlichkeiten, hieß es zur Begründung.

Neubrandenburg/Breidenbach - Die Zentrale des Schneidemaschinenherstellers Weber Maschinenbau GmbH ist in Breidenbach (Hessen), 450 Leute arbeiten in und um Neubrandenburg.

Weber hat eine Stiftung initiiert, die seit Jahren Kinder- und Jugendinitiativen in der Region fördert. Er finanzierte zudem eine neue große Orgel, die für rund zwei Millionen Euro von zwei führenden deutschen Orgelbaufirmen in der Konzertkirche eingebaut wurde. Zur Preisverleihung in dieser Konzertkirche soll unter anderem die lettische Organistin Iveta Apkalna musizieren.

Neubrandenburgs Satzung sieht vor, dass nur lebende Menschen mit bestimmten Verdiensten Ehrenbürger werden. Mit dem Tod erlischt diese Ernennung aber wieder. Weber würde der erste Unternehmer sein, dem die Ehre zuteilwird. Bisher gibt es nach Angaben der Stadt ausschließlich Sportler als Ehrenbürger. Zuletzt waren nach 1990 Kanu-Olympiasieger Andreas Dittmer und Kugelstoß-Legende Astrid Kumbernuss auf diese Weise geehrt worden. dpa