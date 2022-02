Neubrandenburg: Impfungen von Novavax-Mittel starten Montag

Teilen

Eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax steht auf einem Tisch. © Alastair Grant/AP/dpa/Symbolbild

Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern will die Mecklenburgische Seenplatte bereits am Montag die Corona-Schutzimpfungen mit dem neuen Impfstoff des Herstellers Novavax starten. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, sind für Montagvormittag erste Impfungen im Neubrandenburger Bethaniencenter geplant. Über die Impfplattform hätten sich bislang 116 Interessenten gemeldet.

Schwerin/Neubrandenburg - Aufgrund der eher verhaltenen Nachfrage werde es keine Priorisierung geben, hieß es. Für Dienstag haben unter anderem Schwerin und der Landkreis Vorpommern-Rügen den Impfstart mit dem Vakzin von Novavax angekündigt - Ludwigslust-Parchim erst für nächsten Freitag.

Ursprünglich sollte der Proteinimpfstoff von Novavax zunächst Beschäftigten von Pflegeeinrichtungen und Kliniken vorbehalten bleiben, für die ab Mitte März Impfpflicht besteht und die den neuartigen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna skeptisch gegenüberstehen. Das Gesundheitsministerium in Schwerin hob diese Beschränkung unterdessen aber auf, weil die Anmeldezahlen aus diesen Bereichen gering blieben.

Laut Ministeriums erhält das Land im ersten Quartal dieses Jahres etwa 78 000 Impfdosen von Novavax, wobei zwei Impfungen für eine Grundimmunisierung nötig sind. Folglich können zunächst 39 000 Menschen mit dem Impfstoff von Novavax geimpft werden. „Auf einen Proteinimpfstoff mit einem Wirkverstärker haben viele Menschen, die skeptisch gegenüber mRNA-Impfstoffen sind, gewartet. Meine Bitte ist, dass diese Bürgerinnen und Bürger nun die Impfangebote auch nutzen“, hatte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) an die Betroffenen appelliert. dpa