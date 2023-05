Neubrandenburg lässt Marx-Denkmal wieder erneuern

Die Stadt Neubrandenburg wird das zum zweiten Mal beschädigte Denkmal des Philosophen Karl Marx (1818-1883) in Kürze wiederherstellen lassen. „Die Gussform für den zerstörten rechten Arm ist bei der Gießerei bei Berlin zum Glück noch vorhanden“, sagte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Donnerstag. Bis zum Herbst soll die Bronzestatue wieder komplett sein, wobei der abgebrochene Arm diesmal technisch so gesichert werde, dass er nicht wieder abgetrennt werden kann, sagte Witt.

Neubrandenburg - Unbekannte hatten dem Marx-Denkmal in der Nacht zum 25. April erneut den rechten Unterarm abgetrennt. Die Stadt erstattete Anzeige. Die Polizei hat bisher weder das abgebrochene Armstück noch einen Verdächtigen gefunden, wie eine Sprecherin am Donnerstag erklärte. Nach einem ersten derartigen Fall war das 2,20 Meter hohe Denkmal erst im Dezember 2022 neu aufgestellt worden. Die Bronzestatue steht in einem Park am Friedrich-Engels-Stadtring.

Sie war ein DDR-Auftragswerk des Berliner Bildhauers Gerhard Thieme (1928-2018). Er hatte es zum 20. Jahrestag der DDR 1969 für die damalige Bezirksstadt Neubrandenburg geschaffen. Dort stand es von 1969 bis 1990 auf dem Marktplatz, dem damaligen Karl-Marx-Platz, und wurde später an den Rand des Stadtzentrums umgesetzt. dpa