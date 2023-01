Neubrandenburg will 2023 auf Vergnügungssteuer verzichten

Die von der Corona-Pandemie stark gebeutelte Veranstaltungsbranche soll auch 2023 keine Vergnügungssteuer in Neubrandenburg abführen müssen. Das sieht eine Beschlussvorlage der Stadtverwaltung vor, die die Stadtvertreter an diesem Donnerstag beraten wollen, wie ein Stadtsprecher am Dienstag sagte. Man wolle die Veranstalter weiterhin entlasten. In den Ausschüssen gab es trotz enger Finanzspielräume parteiübergreifend Zustimmung dafür.

Neubrandenburg - Die mit 65.000 Einwohnern drittgrößte Stadt im Nordosten hatte im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 rund 39.000 Euro an Vergnügungssteuer eingenommen. Die Stadt hatte den Konzert- und Festveranstaltern schon 2022 diese Steuer erlassen und begeht 2023 ihr 775-jähriges Gründungsjubiläum - mit vielen Veranstaltungen. dpa