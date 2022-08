Neubrandenburg will Denkmäler weniger beleuchten

Die Stadt Neubrandenburg wird ihre architektonischen Aushängeschilder - die Stadttore und die Konzertkirche - nur noch an Wochenenden anstrahlen. Das sieht ein Energiesparkonzept vor, wie ein Sprecher der Stadt am Donnerstag sagte. Die Maßnahmen sollen ab Mitte August umgesetzt werden.

Neubrandenburg - Aus Sicherheitsgründen soll es aber möglich bleiben, dass bei Veranstaltungen auch an Wochentagen die Beleuchtung bei Dunkelheit wieder in Betrieb genommen wird. Zudem würden weitere Energiesparpotenziale in anderen Bereichen geprüft.

Die denkmalgeschützte Stadtmauer mit ihren Toren, Türmen und der Wallanlage um das Zentrum ist mehr als 700 Jahre alt und gilt als wichtigste Sehenswürdigkeit Neubrandenburgs. Die Marienkirche in der Innenstadt gilt als herausragendes Beispiel norddeutscher Backsteingotik. Sie war schon von Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) gemalt worden und ist als Konzertkirche sehr beliebt. Die Vier-Tore-Stadt ist mit 64.000 Einwohnern die größte Kommune nach Rostock und Schwerin im Nordosten. dpa