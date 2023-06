Neubrandenburgs OB: Wirksamster Schutz ist Aufklärung

Silvio Witt (parteilos), Oberbürgermeister, bei einem Pressetermin. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Tod eines 13-jährigen Mädchens infolge der mutmaßlichen Einnahme der Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ und weiteren Jugendlichen im Krankenhaus hat Neubrandenburgs-Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) appelliert, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende zu warnen und zu schützen. „Dies gilt im Hinblick auf jedweden Drogenkonsum, insbesondere jedoch im Hinblick auf die tödliche Droge „Blue Punisher“, die sich derzeit in einigen Schülerkreisen im Umlauf befindet“, erklärte Witt am Dienstag.

Neubrandenburg - „Der wirksamste Schutz, den wir derzeit bieten können, ist eine umfassende und intensive Aufklärung.“ Alle Schulen, Vereine und Einrichtungen der Jugendarbeit in Neubrandenburg seien informiert worden.

Die 13-Jährige aus Altentreptow war am Montag in der Neubrandenburger Klinik gestorben. In derselben Klinik liegt aktuell eine 14-Jährige aus Neubrandenburg in kritischem Zustand auf der Intensivstation - auch sie hat laut Polizei mutmaßlich „Blue Punisher“ genommen. Eine 15-Jährige - eine Schulkameradin der 13-Jährigen - liegt laut Polizei ebenfalls im Krankenhaus. Sie befinde sich auf dem Weg der Besserung. dpa