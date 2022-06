Neue multimediale Ausstellung über Van Gogh in Hansemesse

Vincent van Gogh war ein obsessiver Künstler, der in gerade mal zehn Jahren rund 800 Bilder schuf. Sein Wirken wurde erst nach seinem Tod anerkannt. In Rostock bietet eine außergewöhnliche Schau nun die Möglichkeit, dem Mann auf die Spur zu kommen.

Rostock - In der Rostocker Hansemesse ist am Mittwoch die Ausstellung „Van Gogh - The Immersive Experience“ eröffnet worden. Auf rund 3000 Quadratmetern wird der niederländische Maler Vincent van Gogh (1853-1890) in einem neu konzipierten Multimedia-Spektakel präsentiert. Die Präsentation beginne mit einem etwa 1,50 Meter hohen Kopf des Künstlers aus Ton, der in verschiedenen Farben und Schattierungen erscheint, wie Veranstalter Burghard Zahlmann sagte.

An den Wänden hingen viele reale Bilder, unter anderem Selbstbildnisse des Künstlers. Dazu kämen die verschiedensten Motive mit Vasen und Sonnenblumen sowie die Präsentation der sechs teuersten Bilder von van Gogh.

Die ganze Schau zeichne sich durch aufwendige und spektakuläre Lichtinstallationen an Wänden und am Boden aus. Van Goghs Werke wie die weltberühmten „Sonnenblumen“, „Das Nachtcafé“ oder das „Schlafzimmer in Arles“ seien aus einer ganz neuen Perspektive erlebbar. Der Betrachter befinde sich inmitten der Gemälde.

In einem großen Raum mit sieben Meter hohen Wänden würden in einer 35 Minuten dauernden Schleife insgesamt 500 Gemälde gezeigt. Abgerundet werde die Schau durch die Möglichkeit für die Besucher, mit Fettstiften sein eigenes Van-Gogh-Bild malen zu können.

Die Ausstellung war bereits in Paris, Barcelona, Brüssel, Berlin und Dresden zu sehen. Mehr als zwei Millionen Besucher hätten sich davon begeistern lassen, hieß es. Die Schau ist bis 28. August geöffnet. dpa