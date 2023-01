Neue Rostocker Oberbürgermeisterin vereidigt

Nach ihrer Ernennung zur neuen Oberbürgermeisterin der Hansestadt spricht Eva Maria Kröger zur Bürgerschaft. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Linken-Politikerin Eva-Maria Kröger ist knapp acht Wochen nach ihrem Wahlsieg im vergangenen November als Oberbürgermeisterin der Hansestadt Rostock vereidigt worden. Sie erhielt am Mittwoch in der Rostocker Bürgerschaft ihre Ernennungsurkunde und legte den Diensteid ab. Offiziell nimmt die 40-Jährige ihre Arbeit am 1. Februar auf.

Rostock - Kröger betonte, eine ihrer Aufgaben sei es, die Verwaltung zu unterstützen und ihr beste Rahmenbedingungen zu bieten, damit sie gut arbeiten könne. Mit Blick auf die Bürgerschaft würdigte sie ausdrücklich die Arbeit und das Ehrenamt der Abgeordneten. Die Rostockerinnen und Rostocker wünschten sich eine gute Beziehung zwischen Bürgerschaft und Oberbürgermeisterin. Das bedeute, dass man konstruktiv und kritisch miteinander umgehe, nicht dass man immer einer Meinung sei.

Kröger ist die erste Frau, die in das Amt gewählt wurde. Sie hatte sich am 27. November in einer Stichwahl mit einem Vorsprung von fast 17 Prozentpunkten gegen ihren Mitbewerber, den von CDU/UFR und FDP unterstützten parteilosen Michael Ebert durchgesetzt. Ihre Amtszeit beträgt sieben Jahre. Kröger war zuvor Landtagsabgeordnete sowie Fraktionschefin ihrer Partei in der Rostocker Bürgerschaft. dpa