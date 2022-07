Neue Theaterwerkstatt in Neustrelitz feierlich eröffnet

Teilen

Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz hat eine komplett neue Theaterwerkstatt. Die Werkstatt mit einer rund 1000 Quadratmeter großen und neun Meter hohen Industriehalle wurde am Dienstag feierlich eröffnet.

Neustrelitz - „Der Neubau ist ein Kind des Theaterpaktes MV“, sagte Kulturministerin Bettina Martin (SPD) in einem Video-Grußwort. Damit werde der Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern eine Perspektive gegeben. In der Werkstatt entstehen alle Bühnenbilder der Theater und Orchester GmbH, die mit rund 200 Mitarbeitern zu den vier großen Theatern im Nordosten gehört.

Das große Bühnenbild für die derzeit laufende Freiluftoper „Carmen“ wurde bereits dort gebaut. Mit dem Neubau, an dem rund eineinhalb Jahre gearbeitet wurde, verbessern sich die Bedingungen auch für Theaterhandwerker. Sie hatten etwa 70 Jahre in älteren Gebäude am Theater gearbeitet, zuletzt mit vielen Provisorien.

In die Werkstatt investierten Gesellschafter und das Land Mecklenburg-Vorpommern rund 3,1 Millionen Euro. Davon trug das Land eine Million Euro, Neustrelitz 800.000 Euro. Der Bau wurde trotz Preiserhöhungen im Bausektor zu den geplanten Kosten und in der geplanten Zeit fertiggestellt, wie es hieß.

Die Tischler, Schneider und Schlosser arbeiteten bisher in der Probebühne, dem Hofmarschallhaus, und im historischen Marstall am Theater. Beides historische Gebäude sind nun leer und können saniert werden.

Neustrelitz war die Hauptstadt des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz, das von 1701 bis 1918 existierte. Die sternförmige Stadtanlage und viele Gebäude stehen unter Denkmalschutz. dpa