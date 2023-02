Neuendorf stellt Rostock Frauen-Länderspiel in Aussicht

DFB-Präsident Bernd Neuendorf nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat dem FC Hansa Rostock die Austragung eines Länderspiels der Frauennationalmannschaft im Ostseestadion in Aussicht gestellt. „Grundsätzlich unterstütze ich es, dass Frauen-Länderspiele regelmäßig in den neuen Ländern stattfinden - und damit natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern“, sagte der 61-Jährige der Ostsee-Zeitung (Montag).

Rostock - Neuendorf lobte „eine große Fußballtradition“ in der Hansestadt. „Hier haben wir die Fans und ein schönes Stadion. Ich denke, die Voraussetzungen passen“, fügte er hinzu.

Der DFB habe „mehrere Bewerbungen“ vorliegen, demnächst werde die Entscheidung darüber in den Führungsgremien des Verbands getroffen. „Vor der Frauen-WM in Australien und Neuseeland in diesem Sommer wird es schwierig. Den Zyklus danach wird man sicherlich in den Blick nehmen können“, sagte Neuendorf hinsichtlich der Planungen.

Die Vergabe eines A-Länderspiels der Männer sei dagegen an höhere Voraussetzungen geknüpft, wie die Infrastruktur des Stadions oder Hotelkapazitäten. „Wenn es entsprechende Bewerbungen gibt, werden wir darüber konkret sprechen“, sagte der Verbandschef zu den Möglichkeiten eines Männer-Länderspiels in Ostdeutschland.

Neuendorf hatte sich am vergangenen Samstag mit Club-Verantwortlichen, Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese, Vertretern des Landesfußballverbandes und Hansa-Fans getroffen.

Das Interview fand vor den Vorfällen mehrerer mutmaßlicher Hansa-Anhänger statt, die rund um das Spiel gegen Darmstadt 98 (0:1) etwa Shuttlebusse, in denen Gäste-Anhänger saßen, mit Steinen beworfen hatten. Zudem war ein Fan-Zug der Darmstädter auf der Rückfahrt von unbekannten Tätern mit Steinen mehrmals attackiert worden. Der Club hatte die Zwischenfälle scharf verurteilt.

Ferner war die Partie gegen Darmstadt 98 vor den Augen von Neuendorf wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Hansa-Fanblock und der daraus entstandenen starken Rauchentwicklung im Ostseestadion für einige Minuten unterbrochen worden. dpa