Neuer Busbahnhof eröffnet: Betriebsstart am Montag

Von Rostock aus gehen viele Busse ins Umland. Wer dort ein- oder aussteigt, hat es künftig deutlich angenehmer.

Rostock - Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat nach einjähriger Bauzeit den für rund drei Millionen Euro erweiterten und komplett modernisierten Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Rostock offiziell eröffnet. Der in die Jahre gekommene Bahnhof der Regionalbus Rostock GmbH (Rebus) wurde in den vergangenen zwölf Monaten barrierefrei gestaltet, begrünt und unter anderem mit einer neuen Lichtanlage, einem digitalen Informationssystem sowie mit kostenlosem WLAN und einem Spielplatz ausgestattet.

Rebus bietet von dem Knotenpunkt auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofes zahlreiche Buslinien ins Rostocker Umland an. Gefördert wurde das Bauvorhaben vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Vom kommenden Montag an ist der Busbahnhof für den Öffentlichen Personennahverkehr und Fernverkehr geöffnet.

Wirtschaftsminister Meyer sprach von einem neuen Aushängeschild für Rostock. „Der Omnibusbahnhof ist für die Menschen in der Region, für die Touristen und ankommende Gäste im Fernverkehr das Tor zu unserem Land und somit eine besonders wichtige Visitenkarte für Mecklenburg-Vorpommern.“ Rebus ist im Auftrag des Landkreises Rostock für den Transport von Fahrgästen im Landkreis Rostock zuständig. dpa