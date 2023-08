Neues Zuhause für Rostocks Elektro- und Biomethanbusse

Ein Mitarbeiter kontolliert Druckgefäße mit Biomethan auf dem neuen Betriebshof RSAG. © Jens Büttner/dpa

In Rostock nimmt die Antriebswende bei Bussen im ÖPNV Fahrt auf. Die ersten Biomethanbusse sind schon auf der Straße. Aufgetankt werden sie an einem für mehrere Millionen Euro modernisierten Busbetriebshof.

Rostock - Die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) hat am Mittwoch nach sechsmonatigen Umbauarbeiten einen für alternative Antriebssysteme angepassten Busbetriebshof offiziell eröffnet. Der Betriebshof Rostock-Schmarl sei nun fit für die neuen Antriebstechnologien Elektroenergie und Biomethan, teilte die RSAG mit. Das Verkehrsunternehmen will in den nächsten Jahren alle Busverkehre schrittweise auf E-Busse und andere klimafreundliche Antriebsarten umstellen.

Die ersten 15 neuen Busse mit alternativen Antrieben seien bereits geliefert und in Betrieb genommen worden, darunter zehn Biomethan-Niederflur-Busse. Betankt werden diese Fahrzeuge ausschließlich mit Biomethan durch die Gastankstelle auf dem Busbetriebshof in Rostock-Schmarl. Bei dem Biomethan handelt es sich um ein zertifiziertes Gas aus landwirtschaftlichen Abfällen. Mit diesem Antriebsmittel kämen die Biomethan-Busse auf eine ähnliche CO2-Bilanz wie Elektro-Busse, die mit grünem Strom geladen werden.

Die gesamte Anlage ist so ausgelegt, dass in den nächsten Jahren bis zu 50 Busse mit Biomethangas betankt werden können. Für die Elektrobusse sind die ersten acht Ladepunkte einsatzbereit. In den nächsten Jahren werde die Anlage in mehreren Bauabschnitten erweitert, so dass mit der kompletten Umstellung der Busflotte im Jahr 2034 insgesamt 38 Ladepunkte verfügbar seien. Die Kosten für den Umbau des Busbetriebshofs bezifferte die RSAG auf rund 5,7 Millionen Euro. Das Bundesverkehrsministerium und die Stadt Rostock unterstützen das Vorhaben mit rund einer Million Euro. dpa