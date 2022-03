Neustrelitz sucht Möbel und Hausrat für Flüchtlingswohnungen

In einer Sammelstelle für Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge hilft eine Frau beim Sortieren. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die Residenzstadt Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat Bürger aus der Region aufgerufen, Möbel für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen zu spenden. Dafür wird an diesem Montag eine Sonder-Annahmestelle in einem ehemaligen Einkaufsmarkt in Kiefernheide eröffnet, sagte eine Stadtsprecherin am Freitag. Mit den Möbeln sollen derzeit etwa 50 Wohnungen ausgestattet werden, für die auch normaler Hausrat gebraucht wird.

Neustrelitz - In der Stadt seien inzwischen viele Flüchtlinge privat untergebracht und suchten nun eigene Wohnungen.

Nach Angaben von Bürgermeister Andreas Grund (parteilos) werden vor allem Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmermöbel, aber auch „1000 Kleinigkeiten“ für einen Haushalt benötigt. Bei Bedarf könnten die Spenden auch abgeholt werden. Organisator ist das Vereinsnetzwerk Engagiert in Neustrelitz (EiNZ). Die Residenzstadt Neustrelitz ist mit rund 21.000 Einwohnern eine von drei größeren Städten an der Seenplatte, wo inzwischen kreisweit rund 1400 Flüchtlinge leben. dpa