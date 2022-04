NGG: Tarifstreit beigelegt - Mehr Geld für Lübzer Bierfahrer

Der Tarifstreit um höhere Löhne für die Logistik der Mecklenburgischen Brauerei Lübz (Ludwigslust-Parchim) ist nach Angaben der Gewerkschaft NGG beigelegt. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch sagte, haben sich Mitarbeiter, Gewerkschaft und die Muttergesellschaft Carlsberg (Hamburg) auf einen neuen Vertrag bis 28.

Lübz/Hamburg - Februar 2023 geeinigt.

Demnach sollen die Beschäftigten zum 1. Mai 70 Euro pro Monat und ab 1. Oktober 40 Euro monatlich mehr bekommen. Außerdem sei vereinbart worden, dass das Weihnachtsgeld von jetzt 60 Prozent des Westniveaus bis 2026 auf 100 Prozent angeglichen werde, sagte der Sprecher. Bei Carlsberg Deutschland war am Abend zunächst keine Stellungnahme zu erhalten, auch von der Brauerei selbst nicht.

„Das ist ein guter Kompromiss, es sind insgesamt rund 4,4 Prozent mehr“, sagte NGG-Landeschef Jörg Dahms. Beide Seiten hatten seit Februar verhandelt. Am Montag hatten die Logistikmitarbeiter in Lübz 24 Stunden die Arbeit niedergelegt. Die Lübzer Traditionsbrauerei gehört zu den bekanntesten Bierproduzenten in Ostdeutschland. In der mecklenburgischen Stadt arbeiten rund 45 der 200 Beschäftigten in der Logistik. Ein Sprecher der Carlsberg-Brauerei hatte am Montag angekündigt, dass man sich am Mittwoch einigen wolle. dpa