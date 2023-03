Nicht angeschnallt: Zwei Männer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Teterow (Landkreis Rostock) sind am Sonntagmorgen zwei Männer im Alter von 24 und 34 Jahren schwer verletzt worden. Ersten Aussagen von Zeugen zufolge waren sie mit hoher Geschwindigkeit in der Mitte der Straße unterwegs, so dass ein entgegenkommendes Auto ausweichen musste, um einen Crash zu vermeiden, wie die Polizei Rostock mitteilte.

Teterow - Danach habe der Fahrer des Raser-Autos offensichtlich versucht, gegenzulenken und dabei die Kontrolle verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Ersthelfer befreiten einen der Männer aus dem Auto, der andere musste von der Feuerwehr geborgen werden, weil er eingeklemmt war. Beide Insassen hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Bei ihnen wurde ein Alkoholtest gemacht, da es im Auto nach Alkohol roch. dpa