Niedergestochene Frau in Güstrow außer Lebensgefahr

Nach einer Messerattacke auf eine Frau in Güstrow prüft die Staatsanwaltschaft Rostock, ob ein Haftbefehl gegen die mutmaßliche Täterin beantragt wird. Dabei handelt es sich um eine 64-jährige Tatverdächtige aus Güstrow, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Das Motiv sei noch unklar.

Güstrow - Die Frau soll am Sonntag mit einem Küchenmesser auf offener Straße mehrfach auf eine 69-jährige Güstrowerin eingestochen haben. Die Geschädigte erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen, sei aber inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, wie der Sprecher erläuterte. Ein Passant habe den Vorfall in einem Wohngebiet beobachtet, die Polizei alarmiert und dem Opfer geholfen, das in eine Klinik gebracht wurde.

Die Polizei konnte ein Messer sicherstellen und nahm die 64-Jährige wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Gewahrsam. Sie kam zunächst in eine Haftklinik. Die Tatverdächtige müsse zu den Vorwürfen noch angehört werden. dpa