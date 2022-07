Niedrigste Arbeitskosten bundesweit in MV

Arbeitgeber wenden in Mecklenburg-Vorpommern für jede geleistete Arbeitsstunde ihrer Beschäftigten bundesweit am wenigsten auf. Je Stunde fielen im Jahr 2020 im Schnitt 29,27 Euro an, wie das Statistische Amt des Landes am Donnerstag mitteilte. Das seien 7,90 Euro weniger als der Bundesdurchschnitt, der bei 37,17 Euro gelegen habe.

Schwerin - Die Statistiker nehmen die Arbeitskosten alle vier Jahre unter die Lupe. Im Vergleich zu 2016 stiegen sie in MV um 16,3 Prozent und damit stärker als im Bundesdurchschnitt von 12,3 Prozent, wie es hieß. Dennoch blieben sie dem Amt zufolge die niedrigsten im Ländervergleich.

Innerhalb der MV-Wirtschaft fielen die geringsten Kosten pro Stunde Arbeit demnach im Gastgewerbe mit 18,16 Euro an, die höchsten im Finanz- und Versicherungswesen mit 44,04 Euro. Die Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkosten zusammen. Auch Sonderzahlungen und Sachleistungen zählen dazu. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Durchschnittslöhne besonders niedrig. dpa