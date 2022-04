Noch 200 Wahlhelfer für Oberbürgermeisterwahl gesucht

Der Giebel des Rathauses am Marktplatz in Greifswald. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Stadtverwaltung in Greifswald fehlen für die Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni noch 200 Wahlhelfer. Für den Urnengang und eine mögliche Stichwahl 14 Tage später hätten sich erst 250 der benötigten 450 Freiwilligen gemeldet, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Gesucht würden demnach überwiegend erfahrene Wahlvorsteher und Schriftführer, aber auch einzelne Beisitzer.

Greifswald - Als Aufwandsentschädigung solle 40 Euro pro Tag gezahlt werden, hieß es weiter.

Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, müsse entweder die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines anderen EU-Staates besitzen und seinen festen Wohnsitz in Greifswald haben, erklärte die Stadt. Wünsche bezüglich des Einsatzortes und der Funktion wolle man soweit wie möglich berücksichtigen. Für Neulinge wird den Angaben nach im Vorfeld eine Schulung für Wahlvorsteher und Schriftführer angeboten. Alle Helfer erhielten zudem rechtzeitig vor der Wahl ein persönliches Berufungsschreiben mit weiteren Informationen.

Zur Oberbürgermeisterwahl treten acht Kandidaten an. Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Grüne) kann sich dabei nicht nur auf die Unterstützung seiner eigenen Partei verlassen, auch SPD und Linke wollen ihm zu einer weiteren Amtszeit verhelfen. dpa