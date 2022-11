Nordosten bei Privatverschuldung weiter über Bundesschnitt

Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Illustration

Trotz einer Besserung bei der Überschuldung der Bürgerinnen und Bürger im Nordosten bleibt Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich auf den hinteren Plätzen. Wie aus dem Schuldner-Atlas 2022 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht, liegen fast alle Kreise und kreisfreien Städte des Landes mit ihrer Überschuldungsquote über dem Bundesschnitt von 8,48 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

Schwerin - Nur der Landkreis Rostock liegt mit 8,25 Prozent leicht darunter und damit auf Platz 231 von insgesamt 401 Kreisen in Deutschland. Die höchste Quote in MV weist die Landeshauptstadt Schwerin auf, hier sind es 12,11 Prozent - Platz 368. Trotzdem ergibt sich der Statistik zufolge seit 2017 eine stetige Abnahme der Schuldenquote im Nordosten - wie auch bundesweit. Auch liegen die neuen Bundesländer erstmals auf einem ähnlichen Niveau wie der Rest des Landes.

Überschuldung liegt den Experten zufolge vor, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann - oder kurz: die Gesamtausgaben die Einnahmen übertreffen.

Doch die Experten warnen: „Die guten Zahlen sind leider trügerisch“, so Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. Die andauernde Krisenlage führe dazu, dass die meisten Menschen weniger Geld ausgeben, auch würden Sie durch staatliche Hilfsprogramme geschützt. Aufgrund der aktuellen Energiekrise befürchtet Hantzsch in den kommenden Monaten eine Trendwende. Den Angaben der Creditreform zufolge droht fast einem Fünftel der Haushalte in Deutschland, dass sie ihre Energierechnungen nicht sofort bezahlen können. dpa